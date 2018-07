VG: To sendt til sykehus etter at politibiler kolliderte

Fire personer i tjeneste er tatt hånd om av helsepersonell etter at to sivile politibiler krasjet med hverandre på vei til et oppdrag på Grünerløkka, melder VG.

– To tjenestepersoner er kjørt til sykehus, og to tjenestepersoner er sendt til legevakten. Jeg kjenner ikke skadeomfanget, men de følges opp, sier operasjonsleder Tor Guldbransen i Oslo politidistrikt til avisa.

De to sivile tjenestebilene kolliderte med hverandre i Thorvald Meyers gate, og skal ha vært på vei til et oppdrag på Birkelunden på Grünerløkka, der det var melding om en voldsepisode. Ifølge Guldbrandsen steppet andre enheter inn og tok hånd om voldsepisoden.

