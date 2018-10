VG: Utelivsprofil siktet for hasjsmugling med småfly

- Stiller seg uforstående til saken, sier advokaten.

En sentral skikkelse fra utelivet i Oslo-regionen er siktet for grov narkotikaovertredelse i forbindelse med småflyet som landet på Kjeller flyplass forrige uke uten tillatelse, med 50 kilo hasj om bord.

Det skriver VG mandag kveld.

Nordmannen skal ifølge avisa ofte være å se på rød løper.

FULL AV HASJ: Slik så det ut da tollerne åpnet den ene kofferten som var om bord i flyet.

- Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg helt uforstående til saken og den siktelsen han er forelagt. Han vil ikke kommentere saken noe utover dette på nåværende tidspunkt, sier utelivsprofilens advokat, Patrick Neumann, til avisa.

Småflyet som landet på kjeller mandag kveld for en uke siden hadde tre menn og 50 kilo hasj om bord, i tillegg til et stort antall piller.

De tre tyskerne om bord ble alle pågrepet på stedet, og en mann i 40-årene har erkjent straffeskyld. De to pilotene nekter imidlertid for å ha visst at flyet fraktet med seg narkotika.

Tirsdag kveld aksjonerte politiet mot en leilighet i Oslo og pågrep to personer til. Dette var nordmenn i midten av 40-årene, da politiet hadde skjellig grunn til mistanke om at de hadde tilknytning til den beslaglagte narkotikaen.

