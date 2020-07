VG: Värmland kan bli grønt

Det svenske länet Värmland kan bli «grønt» og dermed åpent for nordmenn å dra til uten innreisekarantene, viser en kartlegging VG har gjort.

Värmland har 10,27 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, skriver VG.

Folkehelseinstituttets krav er 20 smittede per 100.000 innbyggere. Länet oppfyller også andre krav, deriblant kravet om mindre enn fem prosent positive tester. Også Kalmar ligger an til å oppfylle kravene, mens Skåne og Kronoberg som i dag er markert som grønne, ligger an til å bli røde. Imidlertid skal FHI også gjøre en helhetsvurdering av regionen, deriblant av smittetrenden.

Flere steder i Värmland, blant annet Töcksfors og Charlottenberg, er tradisjonelle grensehandelbyer som har fått merke grensestengningen.

VG skriver at matbutikken Maximat i Töcksfors har trukket tilbake permitteringen av sine 50 medarbeidere i håp om at norsk grensetrafikk vil ta seg opp.

