VG: To bekymrings-meldinger om Trine Skei Grande sendt til Erna Solberg

Mannen som var intim med kulturministeren som 17-åring i 2008, har sendt varselbrev til statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) har mottatt to brev der hun blir varslet om oppførselen til Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande (V) på en fest i 2008.

Mannen som var intim med Grande er én av dem som har sendt inn et varsel til Solberg, melder VG fredag kveld.

Skei Grande ble utnevnt til kulturminister 17. januar. Samme dag ga hun et intervju til Aftenposten hvor hun fortalte sin versjon om den intime hendelsen i 2008. Bakgrunnen for intervjuet var at hun ble utsatt for ubehagelige rykter i sosiale medier.

Skei Grande var på det aktuelle tidspunktet 38 år og nestleder i Venstre. Mannen var den gang 17 år og ikke med i Venstre. Han er i dag 26 år.

Mannen reagerte på Grandes versjon og skal ha opplevd i en samtale mellom dem, i forkant av Aftenposten-intervjuet, at hun forsøkte å fremstille det som om at han hadde «kastet seg over henne». Han fortalte sin versjon i et VG-intervju 18. januar, der han understreket at hendelsen var frivillig fra begge parter.

Mannen bekrefter at han nå har sendt et brev til statsministeren.

– Ja, det kan jeg bekrefte. Statsministeren ringte meg etter det, og ville høre min versjon. Den fikk hun. Jeg sa at jeg tror det kanskje hadde stilt seg annerledes hvis det var en mannlig nestleder på 38 år som hadde hatt seg med en 17 år gammel jente. Statsministeren var enig i det, at det ville vært en annen sak, sier mannen til VG.

En annen kvinnelig gjest på festen i 2008 bekrefter også at hun har sendt et varsel til Solberg.

«Jeg er en av mange som var til stede sammen med Trine Skei Grande i 2008. Jeg var edru og var svært sjokkert over fremgangsmåten hennes», skriver hun i brevet, ifølge VG.

«Hvorfor jeg nå henvender meg til statsministeren, er at Grande ikke har fortalt den korrekte versjonen. Hun ringer til mannen og sier at han «hoppa» på henne. Hun fortalte meg i 2013 at de var to om det. Dette er årsaken til min varsling i dag».

Verken Solberg eller Grande vil kommentere saken overfor VG.

Statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK), Rune Alstadsæter (H) bekrefter at Solberg har snakket både med mannen og Skei Grande om saken.

