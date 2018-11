Vigdis (37) sier opp sykepleier-jobben i protest

Vigdis Jarness Reisæter sluttet nylig i jobben som sykepleier. - Skremt over å se at avstanden mellom hva vi burde gjøre, og hva vi faktisk har tid til å gjøre blir større for hver dag, skriver hun.

I et Facebook-innlegg går Vigdis Jarness Reisæter hardt ut mot mangelen på sykepleiere som hun mener allerede er en utbredt krise.

- Nå som jeg har jobbet snart ti år i eldreomsorgen er jeg fortsatt ikke arbeidssky, men jeg er derimot skikkelig skremt, skriver hun innledningsvis i innlegget som for øyeblikket har blitt delt over 1.500 ganger.

Reisæter mener at alle innstrammingene på sykehusbudsjettene fører til at sykepleierne stadig blir pålagt flere arbeidsoppgaver og større ansvar. Samtidig blir arbeidsvilkårene enda dårligere.

Nå har hun i protest sluttet å jobbe som sykepleier på et sykehjem i Oppegård.

- Ofte står vi helt alene om oppgaver og ansvar, uten at lønningene våre blir hevet av den grunn. Vi bokstavelig talt løper for å gjøre en best mulig jobb og likevel får ikke de eldre den forsvarlige helsehjelpen de har krav på, og mange av dem tør jeg påstå lever uverdige liv. Å aldri strekke til, uansett hvor hardt man jobber, er en tung bør å ta med seg hjem etter endt vakt, skriver hun i den åpenhjertige posten.

- Vi snakker helse-Norge 2018 og pasientene lider. I bunn og grunn går det nemlig ut over nettopp beboerne, sier hun på telefon til Nettavisen.

Les også: Ansatte permitteres som følge av sykepleierstreiken

- Overveldende

Tirsdag kveld strømmet kommentarer inn og bare på en time hadde antall delinger økt fra litt over 700 til over 1.500. I kommentarfeltet kryr det nærmest utelukkende av støttemeldinger, noe som gjør Reisæter rørt.

- Det er overveldende og viser at jeg tydelig har truffet en nerve. Fantastisk å se at så mange er engasjerte i en sak som står meg så nær. Det er tydelig at veldig mange sitter med den samme frustrasjonen, sier hun.

For øyeblikket står hun fortsatt uten jobb, og etter den siste tidens frustrasjon har hun gitt seg selv et lite avbrekk.

- Akkurat nå har jeg innvilget meg selv en liten tenkepause. Man har rukket å bli så frustrert at nå må jeg se hva jeg skal gjøre videre, sier hun.

Fra kolleger og ansatte på sykehjemmet i Oppegård skal hun ha mottatt støtte og forståelse.

- De synes selvfølgelig det er trist at jeg slutter, men samtidig synes de jeg er modig. Samtidig er det mange flere enn meg som har de opplevelsene og tankene jeg har. Men jeg har bare fått støtte fra kollegene mine, forteller hun.

Les også: Sykepleierne står klare til å streike fra torsdag morgen

- Krisen er allerede her

I 2030 vil det mangle 15.000 sykepleiere, viser framskrivninger av dagens situasjon. Men ifølge Reisæter er ikke mangelen bare en varslet krise. - Vi på gulvet opplever at krisen allerede er her. Mangelen på sykepleiere går ut over pasientsikkerheten, og det føles grusomt å ikke kunne gi de eldre på sykehjem den faglige kompetansen, omsorgen og verdigheten de har krav på, skriver hun. Den tidligere sykepleieren mener problemet ikke kommer til å gi seg med det første, og Reisæter tror skoen trykker ved at de som sitter med pengesekken tar seg tid til å høre på sykepleierne selv.

- For dessverre har ikke vi sykepleiere makten til å gjøre noe med problemene. Vi kan ikke opprette fulle stillinger, bevilge høyere grunnbemanning for å øke den faglige standarden eller gi sykepleiere en lønn som er kompatibel med det ansvaret de har og den jobben de gjør. Men det kan regjeringen, med helseministeren og eldreministeren i front. Så her er min bønn til de som bestemmer, oppfordrer hun videre i innlegget.

Men til tross for at Facebook-posten stadig tiltrekker seg mer interesse er Reisæter skeptisk til at det kommer forandringer med det første.

- Jeg frykter at det ikke vil skje noen endringer, da det ikke bare er jeg som har skrevet sånne type innlegg og hjertesukk. Men jeg håper at når folk faktisk er villige til å slutte i jobben de elsker så rører det kanskje noe hos dem. Dette er realiteten på de aller fleste sykehjem og sykehus, poengterer hun.

Les også: - Sykepleiere gråter når de går hjem fra jobb, fordi de har dårlig samvittighet

Frister med lønnsøkning

Så stor er mangelen på sykepleiere at flere kommuner har begynt å friste med ekstragoder for at ferdigutdannede studenter skal flytte på seg.

Ifølge TV 2 viser en kartlegging av fagbladet Sykepleieren fra september at en tredel av landets kommuner tilbyr alt fra lønnsøkning, nattillegg, stipend, færre helgevakter, støtte til videreutdanning og andre tillegg.

BEKYMRET: Bent Høie, som skal bli ny fylkesmann i Rogaland i 2021, mener det er flere måter å minske sykepleiermangelen på.

Statsråd Bent Høie (H) har også vært ute og lansert flere løsninger på det stadig økende problemet.

– Hvis alle sykepleiere jobber 90 prosent av full stilling i stedet for 69 prosent i dag, hvis vi får halvert strømmen av sykepleiere som går over i andre bransjer, og hvis vi klarer å øke den gjennomsnittlige pensjonsalderen fra 64 til 67 år, så vil behovet være dekket, sa Høyre-statsråden i sommer og la til:

– Vi må få fram en heltidskultur, vi må gjøre det attraktivt å jobbe i helsevesenet og vi må få folk til å stå lenger i jobb, sier Høie.

Mest sett siste uken