Baneheia-dømte Viggo Kristiansen og familien hans er lettet over at han får behandlet straffesaken sin på nytt.

– På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser fram til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene, skriver Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin i en pressemelding.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. 41-åringen har hevdet at han er uskyldig dømt.

