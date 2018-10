Viggo Kristiansens advokat: Ikke nye DNA-funn

– Det er ikke funnet DNA fra Viggo Kristiansen i nye prøver som er analysert i Baneheia-saken, sier Kristiansens advokat Arvid Sjødin til P4.

Sjødin sier til P4 at det kun er påvist DNA fra én identifiserbar person i de nye analysene. Han mener dette er en helt ny situasjon, fordi Agder lagmannsrett i 2002 mente man hadde DNA som kunne bevise at det var to personer på åstedet.

Forsøkt gjenopptatt

Det er Gjenopptakelseskommisjonen som har sendt DNA-materiale til nye analyser i den 18 år gamle drapssaken.

Viggo Kristiansen har fem ganger forsøkt å få gjenåpnet saken etter at han ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drapene.

Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren vil ikke kommentere saken overfor P4.

Avgjøres senere

Hallgren opplyste til NTB i forrige uke at kommisjonen hadde fått en rapport om de nye analysene, og at den skulle sendes ut til partene.

– Så vil saken vurderes videre her, og det vil kunne foretas ytterligere utredningsskritt. Deretter vil saken bli forberedt for å tas opp i kommisjonen, som vil ta stilling til gjenåpning på et senere tidspunkt, sa hun.

Gjenopptakelseskommisjonens neste møte skal holdes 14. og 15. november. Kommisjonen har også et møte i midten av desember. Det er tidligere opplyst at det er lite trolig at en avgjørelse i saken vil komme før etter nyttår.

(©NTB)

Mest sett siste uken