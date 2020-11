I tillegg til Oslo har nå Viken og Vestland fylke blitt røde på det europeiske smittevernbyrået ECDCs risikokart.

De tre fylkene som nå er røde i Norge, har alle over 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge ECDC s oppdaterte kart torsdag.

Det var VG som først omtalte det oppdaterte risikokartet.

Det europeiske smittevernbyrået oppdaterer tallene sine ukentlig. De vurderer i tillegg til antall smittede per uke, andelen positive tester og hvor mange som testes.

