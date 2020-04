Viken om koronatiltak: Riktig å åpne opp for yrkesfag

Regjeringen åpner opp for at yrkesfagselever på videregående skole kan starte opp igjen 27. april. – Riktig prioritering, sier fylkesrådslederen i Viken.

Fylkeskommunen skriver på sine nettsider at de støtter regjeringens forslag om en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet i den pågående koronapandemien.

– Det er kloke og fornuftige tiltak som vi stiller oss bak, fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap).

27. april åpnes det opp for at elever på yrkesfag for de to siste årstrinnene i videregående skole kan starte utdannelsen sin igjen, om det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

– Dette er en riktig prioritering. Dette er elever som er avhengig av blant annet verksted og utstyr i skolehverdagen. De trenger god og praktisk undervisning før de skal ut i lære, sier Ingebrigtsen.

