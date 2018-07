Vil at Hiv-pasienter skal gå over til billigere medisiner

I så fall må pasientene doble antall tabletter.

Helsemyndighetene anbefaler hiv-pasienter å bytte til en medisin som er billigere fra i høst. Sykepleier frykter bivirkninger.

Sykehusinnkjøp håper å spare 65 millioner kroner ved at billigere legemidler tas i bruk, melder NRK.

Med den nye medisinen må mange ta flere tabletter daglig, mot én i dag. Den nye anbefalingen gjelder fra 1. september.

– De nye medisinene har klart flere bivirkninger og større fare for interaksjoner med andre medisiner. Det er også mer tungvint å ta to tabletter i stedet for én, sier sykepleier Ingrid Slørdal ved St. Olavs hospital i Trondheim som har jobbet med hiv-pasienter siden 1990-tallet. Hun sitter i spesialistgruppen som har kommet med den nye anbefalingen, men er ikke fornøyd med konklusjonen.

Slørdal frykter at flere vil slutte med medisiner når de opplever bivirkninger.

Sykehusinnkjøp mener at pasientene skal få like trygge og gode medisiner som før.

– Hovedregelen er at flest mulig skal følge anbefalingene og bytte medisin, men i de enkelttilfellene hvor det foreligger medisinske grunner til det, er det rom for at pasienten fortsetter på sin nåværende behandling. De medisinske vurderingene må gjøres av hver enkelt lege i samråd med hver enkelt pasient, uttaler Sykehusinnkjøp. (©NTB)

Mest sett siste uken