Vil drepe ytterligere tre ulver i Julussa og Osdalen

Regjeringen har besluttet at de tre gjenlevende ulvene i Julussa og Osdalen skal felles som et ekstraordinært uttak.

De tre årsvalpene det er snakk om, befinner seg stort sett utenfor ulvesonen, opplyser Klima- og miljødepartementet.

– Regjeringen har tidligere vedtatt å ta ut Julussa- og Osdalenflokken. Den beslutningen følger Klima- og miljødepartementet nå opp ved å ta ut de tre gjenværende ulvene utenfor ulvesonen i disse to revirene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en uttalelse fra departementet.

Han sier videre at det ble klart at det var flere ulver i de to flokkene etter at kvoten på 16 dyr ble tatt ut i januar.

– Disse dyrene tas ut for å følge opp vedtaket av 1. desember 2017 om å ta ut ulvene i Julussa- og Osdalenflokken, sier Elvestuen.

Den foreløpige bestandsrapporten fra 11. januar i år viser at ulvebestanden er langt høyere enn den har vært på lang tid. Så langt er det registrert 13 valpekull i vinter. Disse er fordelt på sju helnorske valpekull der Julussa og Osdalen er inkludert, og seks valpekull i grenserevirene.

Det totale antall ulver registrert i Norge er 97-98, ifølge departementet.

