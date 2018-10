Vil du ha tilbake eks-kjæresten din? Det kan være hjernen din lurer deg

Sosialantropolog Helen Fisher skannet hjernen til femten mennesker som nylig var blitt dumpa. Da oppdaget hun noe interessant.

De aller fleste som har hatt kjærlighetssorg, vet at det kan være vanskelig å skille følelsene fra hverandre. Hvis du i tillegg er den som har blitt dumpet, er det lett å forherlige eks-kjæresten og forholdet dere hadde.

For du vet jo egentlig at eksen irriterte deg tidvis. At du synes vedkommende kunne være vanskelig og at du ble både frustrert, trist og sint. Men plutselig er alt dette glemt - og det eneste du tenker på er hvordan du kan få ham eller henne tilbake.

Når venner minner deg på at det kanskje var gode grunner for at det ble slutt, avfeier du dem. De skjønner ikke at du har mistet den eneste ene for deg, og står bare i veien for ditt mål: Å vinne eksen tilbake.

Men kan det tenkes at du lurer deg selv?

Lykkerus i hjernen



Ja, svarer Helen Fisher, sosialantropolog, forfatter og foreleser - ofte omtalt som «verdens fremste ekspert på kjærlighet».

Fisher har studert romantisk kjærlighet i rundt tretti år. Hun har skrevet fem bestselgende bøker, holdt utallige foredrag og designet algoritmene bak datingsiden Chemistry.com, en søsterside av Match.com.

I 1996 gjennomførte Fisher, sammen med nevrologen Lucy Brown og psykologen Arthur Aron, et eksperiment som i ettertid har fått stor oppmerksomhet:

De la 17 vilt forelskede mennesker i en MR-skanner. Der ble de først vist et bilde av den de var forelsket i, før de deretter fikk se et bilde av en tilfeldig bekjent som de hadde helt nøytrale følelser overfor.

Da forskerne så på bildene av hjerneaktiviteten deres etterpå, var det spesielt én del av hjernen som viste økt aktivitet: Det ventrale tegmentale området (VTA).

I hjernens VTA-område produseres dopamin, som distribueres videre til en rekke områder i hjernen. Dopamin kalles også for lykkehormon, og gir en deilig ruslignende følelse. I tillegg er det slik at dess større dopaminproduksjonen er, dess sterkere er lykkerusen. Når dopaminet virker på andre nerveceller, får vi en følelse av belønning - som igjen frister til fortsettelse og gjentakelse.

For å oppsummere: Å være forelsket gir oss en ruslignende lykkefølelse som vi, takket være høy dopaminproduksjon, jobber for å beholde. Forelskelsesrusen ligner den man får av narkotiske stoffer, og kan uten tvil være avhengighetsskapende.

HELEN FISHER skannet hjernene til nyforelskede og nydumpede mennesker.

Tre aktive senter



Men ikke alle forelskelser ender i langvarige, trygge forhold. Noen ganger ender vill forelskelse i bunnløs hjertesorg - spesielt om man er den som blir dumpet.

Hva skjer da med hjernen?

Det ville Fisher og kollegene finne ut av. Så i 2001, fem år etter de studerte lykkelige hjerner, inviterte de 15 nydumpede mennesker inn i MR-skanneren.

- Noen av de som deltok i prosjektet var faktisk så ute av seg at det var en utfordring å få de inn i MR-skanneren, sier Fisher.

Bildene viste fortsatt aktivitet i VTA-området, av den enkle årsak at man ikke har sluttet å være forelsket. I mange tilfeller har forelskelsen til og med blitt forsterket etter å ha bli dumpet, i tråd med det velkjente utsagnet om at «du alltid vil ha det du ikke kan få».

I tillegg viste bildene aktivitet i nucleus caudatus (NC). Denne delen av hjernen blir veldig aktiv når du måler dine tap og seire, og er en del av hjernens belønningssystem. I en situasjon hvor man har mistet den man er forelsket i, vil NC-delen aktiviseres fordi man gjerne er villig til å ta enorme risiko for å vinne tilbake sin utkårede.

Bildene viste også økt aktivitet i den hjerneregionen som blir aktiv når vi kjenner på dyp tilknytning til et annet menneske.

- Mulig hjernen din lurer deg



Ifølge Fisher er dette de samme områdene som aktiviseres hos mennesker som har abstinenser under avrusning fra narkotiske stoffer. Kjærlighet og forelskelse gjør deg avhengig, og når du ikke lenger har tilgang på det du er avhengig av, blir du rett og slett desperat.

- Kan det tenkes at vi lurer oss selv? At vi tror vi vil ha tilbake eks-kjæresten fordi vi virkelig elsker vedkommende, mens det egentlig handler om at vi er i konkurransemodus på grunn av ekstremt høy dopaminproduksjon?

- Helt klart. Det er meget mulig at hjernen din lurer deg, men det vet man jo ikke. Det vil variere veldig fra person til person - og fra forhold til forhold. Så for å kunne svare på det spørsmålet på individuelt nivå, måtte jeg ha fått mye mer informasjon om selve parforholdet og årsaken til bruddet, sier Fisher.

Hun minner om at kjærlighet og forelskelse faktisk er en kjemisk reaksjon i hjernen, og at det derfor er mye man ikke kan kontrollere eller styre over.

- Jeg liker ikke å si at man blir gal av kjærlighet, fordi galskap er noe vi forbinder med det negative. Men at kjærlighet endrer hjernen, det er det ingen tvil om, avslutter eksperten.

