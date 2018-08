Vil ha fire års fengsel for Molde-spiller tiltalt for sovevoldtekt

- Hvis hun er i den situasjonen, at hun er ute av stand til å motsette seg samleie, ja, da skal tiltalte dømmes, var aktors klare melding til retten.

Artikkelen oppdateres.

MOLDE (Nettavisen): I mai i fjor ble det levert inn en anmeldelse til politiet i Molde etter at en kvinne mente hun var blitt utsatt for en sovevoldtekt.

Tirsdag morgen startet rettssaken mot Molde-spiller Babacar Sarr. I Romsdal tingrett erkjente Molde-spilleren ikke straffskyld. Han har hele tiden ment at samleiet de to hadde var frivillig.

Etter to dager i retten med bevisføring og vitner la aktor, statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, ned påstand om at Molde-spilleren skal dømmes til fire års fengsel.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Øvre strafferamme for sovevoldtekt er ti års fengsel. Minstestraffen er formelt sett tre års fengsel. Men det er de siste årene blitt etablert en praksis fra Høyesterett om at voldtekt skal straffes med minimum fire års fengsel.

Bistandsadvokat la ned påstand om at hennes klient blir tilkjent erstatning etter rettens kjønn, og anmodet om at summen skulle være på 175.000 kroner.

DNA, vitner og lydopptak

Den fornærmede kvinnen og og Sarr har to helt forskjellige forklaringer på hva som har skjedd. Molde-spilleren har hele tiden nektet straffskyld og mener den seksuelle omgangen har vært frivillig.

Kvinnen mener hun var overstadig beruset og ikke husker noe fra nachspielet. Hun har også forklart at hun våknet dagen etter at de hadde vært på byen av at Sarr lå oppå henne.

Politiet har også dokumentert DNA-bevis fra Sarr, blant annet på innsiden av trusen. I tillegg har flere vitner forklart at den fornærmede kvinnen var overstadig beruset.

- Det har ikke vært bruk av vold eller trusler, men det har vært samleie med en person, som det står i loven, som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette gjelder uavhengig av hvilke årsak det er, om hun sover, er full, eller om det er en kombinasjon av begge deler, sa Nordheim i sin avsluttende prosedyre.

- Hvis hun er i den situasjonen, at hun er ute av stand til å motsette seg samleie, ja, da skal tiltalte dømmes.

I retten har den fornærmede kvinnen forklart at hun husker svært lite fra kvelden. Statsadvokaten poengterte at dette er vanlig i saker med sovevoldtekt.

- Hun våknet med ytterjakken og vesken på kryss over seg og var naken nedentil. Jeg ber dere bite merke i dette. Hennes umiddelbare reaksjon når hun våkner er at hun tenker på hvem som ligger over meg, hun har smerter i kjeden og skjønner at noe har skjedd, sa Nordheim.

Den fornærmede kvinnen skal ha møtt Babacar Sarr på utestedet Rød i Molde sentrum.

- I lydopptaket hører vi også en jente som hevder seg voldtatt. Hun sier "your raped me". Og penisen din har vært inni min vagina, men den tiltalte nekter.

Nettavisen omtalte tirsdag lydklippet som ble spilt av i retten.

- Du voldtok meg

Samtalen ble tatt opp klokken 04.56, søndag 14. mai, etter at kvinnen hadde våknet på nachspiel i leiligheten til Molde-spilleren. Deler av samtalen foregikk slik:

Kvinne: - Du voldtok meg.

Tiltalte: - Voldtok det?

Kvinne: - Ja, det gjorde du.

Tiltalte: - Hvordan kan jeg har voldtatt deg? Hvorfor skulle jeg voldta deg?

Kvinne: Hvordan kunne du voldta meg?

Tiltalte: - Nei, aldri.

(...).

Kvinne: - Jeg sovnet i leiligheten din.

Tiltalte: - Ja.

Kvinne: - Og du hadde sex med meg.

Tiltalte: - Hadde sex med deg?

Kvinne: - I søvne.

Tiltalte: - Jeg hadde ikke sex med deg.

På slutten av diskusjonen hevet Sarr stemmen, åpenbar påvirket av beskyldningene kvinnen rettet mot ham. Han tilbudte også å bestille taxi til kvinnen.

I politiavhør forklarte Molde-spiller og kompis av Sarr, at kvinnen var svært beruset. På en beruselsesskale fra 1-5 sa han at den fornærmede kvinnen var en "femmer" av beruselsesgrad.

Har forklarte også at kvinnen sov på sofaen på grunn av sterk beruselse. Dagen etter voldtekten skal ha skjedd var den fornærmede kvinnen på sykehuset for å bli undersøkt.

Politiet: Promille på 1,6 - 2,2.

Klokken 14.25 hadde hun en promille på 0,36 i blodet og 0,7 i urinen. Eksperter har regnet seg tilbake til hva promillen var klokken 04.00 morgenen 14. mai, etter anmodning fra politiet.

Den er anslått å være på mellom 1,6 - 2,2.

Aktor sa også i sin avsluttende prosedyre at de ikke kan se noen grunn eller motiv for at den fornærmede kvinnen skal ha forklart seg uriktig om det hun mener har skjedd.

Ifølge nettstedet promille.no fører en promille fra 1,1 - 2,0 til en svekkelse av:

Reaksjonstid



Motorikk



Balanse



Taleevne



Ved en promille fra 2,1 - 2,9 svekkes:

Motorikk



Bevissthet



En promille fra 2,1 - 2,9 fører også til følgende adferd, ifølge promille.no:

Bedøvelsestilstand



Tap av dømmekraft



Svekket føleevne



Blackouts



Mest sett siste uken