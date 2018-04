Vil ha slutt på nordmenns godteriturer til Sverige

- Det fører jo ikke til at færre spiser sukker, sier FpU-lederen om omstridt sukkeravgift.

GARDERMOEN (Nettavisen): Regjeringens sukkeravgift er omstridt, og i helgen kan Frps landsmøte vedta at avgiften skal fjernes.

- Det å øke sukkeravgiften fører ikke til at færre spiser sukker. Det fører egentlig bare til at flere handler mer i Sverige, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til Nettavisen.

FpU foreslår at avgiften fjernes helt, og håper at flertallet i partiet stemmer for dette på søndag.

- Kommer til å bli verre



Sukkeravgiften ble økt med 83 prosent etter budsjettforliket mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor.

- Nå handler nordmenn for cirka 15 milliarder kroner ved svenskegrensa, og vi så en økning på ni prosent bare i fjor. Så det er klart at dette er en utvikling som allerede eksisterer, og det kommer bare til å bli enda verre av denne avgiftsøkningen, advarer Svendsrud.

Han mener sukkeravgiften ikke skaper forutsigbare rammer for næringslivet i Norge, særlig for internasjonale aktører som Freia.

- Hvordan skal de forklare for sine internasjonale eiere at de må implementere en avgiftsøkning innen fem uker. Avgiften er økt med fire kroner per sjokoladeplate, og nå er altså den melkesjokoladen dobbelt så dyr som i Sverige, sier FpU-lederen.

- Må stoppe grenseandelen



Svendsrud mener grensehandelen er nødt til å bli stoppet.

- Det er ikke bare sukkeravgiften som er et problem, det gjelder også alkohol. Og den eneste måten å få ned grensehandelen på, er å redusere avgiftene i Norge, sier han.

- Så du vil stoppe nordmenns godteriturer til Sverige?

- Ja, fordi dette handler om norske arbeidsplasser. Hvis vi har lyst til å beholde selskaper som produserer sjokolade, og hvis vi vil beholde de som produserer sprit, så er vi nødt til å gjøre noe med avgiftene, sier Svendsrud.

- Utfordring for borgerlig side



- Men det hjelper jo lite at dere vedtar det, når dere er avhengig av andre partier som vil ha avgiften?

- Dette her er da en utfordring for hele den borgelige siden. Og det er noe som Høyre, KrF og Venstre må se på sammen. Det er jo verdt å minne KrF på at sist de satt i regjering, så reduserte de alkoholavgiftene, og det førte til at folk handlet alkoholen sin i Norge i stedet for i utlandet. Det samme tror jeg vi vil se med sukkeravgiften, sier han, og legger til:

- Vi må forstå at man har behov for å komme fram til enighet på Stortinget, men konsekvensene av å øke sukkeravgiften er så store at vi kan ikke sitte stille og tenke at dette går greit, for det gjør det ikke.

SIER NEI: KrF-nestleder Olaug Bollestad vil ikke gå med på å fjerne sukkeravgiften, men sier de kan være med på å se på innretningen på avgiften.

KrF: - Viktig folkehelsetiltak



KrF-nestleder Olaug Bollestad står imidlertid fast ved sitt standpunkt om sukkeravgiften.

- Vi har en avtale med regjeringen om et budsjett hvor denne avgiften er et viktig folkehelsetiltak, sier Bollestad til Nettavisen.

Bollestad sier KrF hadde et annet forslag med seg inn i forhandlingene, nemlig å øke merverdiavgiften på varene, noe Frp og Høyre ikke ville.

- KrF har hele veien sagt vi er villige til å se på innretningen, slik at den treffer bedre med differensiert avgift på varer etter mengden sukker, slik som Storbritannia, Finland og Frankrike blant annet har gjort, sier hun.

