Vil la elevene sove lenger

- Vi vet at unge sover for lite, sier Unge Høyre i Oslo, som vil utsette skolestart med én time.

I helgen gikk Oslo Høyre inn for å gjennomføre forsøksordninger med en senere skolestart.

- Trøtte elever lærer mindre. Forskning antyder at å starte på skolen for eksempel én time senere kan gi mer opplagte, aktive og konsentrerte elever, sier Håkon Andreas Flydal, 1. nestleder i Oslo Unge Høyre, til Nettavisen.

Les også: Sjekk om barnet ditt får nok søvn

- Unge sover for lite



Forslaget, som kom fra Oslo Unge Høyre, går ut på å teste ut en senere skolestart med flere forsøksordninger i Oslo-skolen.

- Søvnmønsteret endrer seg når man blir tenåring: Man blir mindre trøtt om kvelden og trøttere om morgenen, sier Flydal, og understreker:

- Vi vet at unge sover for lite, noe som kan gå utover både psykisk og fysisk helse. Senere skolestart er et spennende forslag som kan være noe av løsningen på dette problemet, sier han.

Les også: Søvnprofessor: Jo mindre du sover, jo kortere blir livet ditt

- Bedre morgenrush



Han tror dessuten at en senere skolestart vil hjelpe på rushtrafikken.



- Når alle må på skole og jobb samtidig, skaper det et enormt press på kollektivnettet i morgenrushet. Hvis noen tusen elever begynner på skolen halv ti i stedet for halv ni, kan bussturen til jobb eller skole bli mer behagelig for alle, sier Unge Høyre-politikeren.

Mest sett siste uken