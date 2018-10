Vilde Marie Aanderaa (25) mistet livet i bilulykke

Studenten fra Universitetet i Bergen omkom i en bilulykke i Sør-Afrika natt til mandag.

(BA):Det var 25 år gamle Vilde Marie Aanderaa som omkom i trafikkulykken i Cape Town. Hun var hjemmehørende i Bergen.

Det opplyser Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding.

– I alt var tre norske studenter involvert i ulykken. De to andre er ikke kritisk skadet, men blir tatt hånd om av helsepersonell. Alle de tre studentene oppholdt seg i Cape Town denne høsten i forbindelse med studier, skriver UiB.

Utvekslingsstudenter

Alle de tre studentene som var involvert i bilulykken natt til mandag var utvekslingsstudenter ved The Cape Academy of Maths, Science & Technology (CAMST) i Cape Town og gikk på lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk.

Familien til Aanderaa er varslet.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om den tragiske bilulykken som kostet en av våre studenter livet. Våre tanker går til studentens nærmeste familie og venner, sier dekan Helge Dahle ved UiB.

UiB kommer til å sende en representant til Sør-Afrika for å bistå familie og studentene. I ettermiddag ble det holdt en samling for medstudentene ved UiB.

– Det møtte opp mellom 70 og 80 studenter. Stemningen var svært emosjonell, sier Dahle til BA.

– Vi er preget

Aanderaa var student ved det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiB, der hun tok lektorutdanning.

– Jeg tror de fleste av de som møtte opp til samlingen kjente avdøde. Det var en fin samling der både personell og samskipnaden var til stede, i tillegg til psykolog. Vi informerte studentene om hva vi vet og rådet dem til å ikke sitte inne med tunge tanker, de må bruke hverandre som støtteapparat, sier Dahle.

De to andre studentene som var involvert i ulykken var også fra det samme fakultetet. De var på utveksling i Cape Town og skal ha kommet fra ulykken med mindre skader.

UiB har drevet med utveksling til Cape Town i en lengre periode. Det skal ikke være mange studenter fra studieprogrammet på UiB i Sør-Afrika

– Vi følger våre prosedyrer for oppfølging av slike hendelser. Dette er forferdelig trist. Vi er preget. En representant fra UiB er på vei til Cape Town for å bistå.

I dyp sorg

– Det er med dyp sorg vi har mottatt meldingen. Vi fikk beskjed i går om at tre av våre studenter hadde vært i en trafikkulykke, og at den ene beklageligvis omkom i ulykken, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Han sier at Universitetet nå gjør sitt beste for å ivareta de to studentene som overlevde ulykken, deres familier og familien til den omkomne.

– Dette er naturligvis helt forferdelig, og nå er det viktig for oss å ivareta de berørte best mulig, sier han.

Utenriksdepartementet opplyser at de er kjent med at en norsk borger er bekreftet omkommet etter en bilulykke i Sør-Afrika.

– Utenrikstjenesten yter konsulær bistand i henhold til fast praksis og gjeldende rammer for slik bistand. Utenrikstjenesten kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i sin oppfølging av en pågående konsulærsak, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen.

