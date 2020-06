Vindkraftbransjen vil betale mer skatt til kommunene

Vindkraftbransjen foreslår at kommunene skal få en andel av skattepengene fra kraftproduksjonen for å dempe motstanden mot vindkraft lokalt, melder NRK.

I dag er det i stor grad eiendomsskatten som gir vertskommuner for vindkraftanlegg inntekter.

Vindkraftbransjens egne organisasjoner, Norwea og Energi Norge, foreslår nå at kommunene skal få en del av inntektsskatten fra vindkraften som staten ellers ville fått.

– Målet er bare at en større andel av verdiskapingen fra vindkraften skal tilfalle vertskommunene i stedet for staten, sier direktør for fornybar energi i Energi Norge, Eivind Heløe, til kanalen.

