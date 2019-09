Ving flyr som planlagt tirsdag

Over 9.000 nordmenn var på ferie med Ving da det ble kjent at morselskapet Thomas Cook teknisk sett var konkurs natt til mandag. Men Ving-kunder som skal på ferie tirsdag, kan reise som normalt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

I et kort, hektisk døgn jobbet Ving på spreng for å redde høstferien for kundene sine. Tirsdag går alle flyginger som planlagt.

Det britiske morselskapet Thomas Cook meldte natt til mandag at selskapet teknisk sett var konkurs og skulle avvikles. Det skapte kaos og usikkerhet blant alle som var på ferie med Ving, eller som skulle reise med selskapet de neste dagene. Mediene spredte historier om høstferier og bryllupsreiser som gikk i vasken. Men fra og med tirsdag gikk reisene som planlagt. Thomas Cook Airlines Scandinavia skulle blant annet ha avganger til Mallorca og Tenerife fra Gardermoen, og til Mallorca og Antalya i Tyrkia fra Trondheim tirsdag. – Vinggruppen med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter, fortsetter virksomheten, og trafikken går som vanlig igjen i morgen tirsdag, het det i en pressemelding fra Ving mandag kveld. Vings pressekontakt Siri Røhr-Staff skriver i en tekstmelding til NTB tirsdag morgen at alle flyginger skal gå som planlagt. Selskapets bestillingssider er også oppe igjen. Sikret driften Vings virksomhet er sikret med støtte fra banker, långivere og garantister, opplyste administrerende direktør Magnus Wikner i Vinggruppen i Norden mandag. For Vings reisende får konkursen til Thomas Cook dermed ingen direkte innvirkning. Selskapet opplyste mandag kveld at de jobbet med å ta vare på reisende som ble stående på bakken mandag etter at en rekke flyginger ble kansellert. – Hvis du har en bestilt reise med avgang på tirsdag, vil flyet ditt gå som normalt. Skulle det skje en endring av tidspunkt, informerer vi kunder via SMS. Kunder som er på destinasjonen og venter på hjemreisen, vil bli varslet om reisetidspunkt via SMS, opplyste Ving mandag kveld. Problemer med betaling Ving Norge hadde 9.101 reisende ute på tur, de fleste på pakketur, da konkursen rammet morselskapet. Det har vært en del turbulens på enkelte hoteller når det gjelder betaling i kjølvannet av Thomas Cook-konkursen, opplyser Ving. – I løpet av de nærmeste dagene kan det fortsatt forekomme problemer, noe vi beklager. Vi har løpende kontakt med de berørte partene for å løse dette, skriver selskapet. Thomas Cook, som er verdens eldste reiseselskap, erklærte seg natt til mandag teknisk konkurs. Det går nå mot en styrt avvikling av selskapet, som har 21.000 ansatte i 16 land. (©NTB)