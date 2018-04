Vinmonopolet går over til plastflasker - målet skal være all vin under 150 kr

Det blir en revolusjonerende endring på Vinmonopolet.

Vinmonopolet har begynt å tenke grønnere og lanserer et tiltak som sier at all ny vin til under 150 kroner kommer i papp, plast, aluminium, eller lettglass. Den nye ordningen gjelder for vin i basisutvalget, ikke bestillingsutvalget.

Det melder Dagbladet, som har snakket med Vinmonopolets miljørådgiver, Rolf Erling Eriksen.

- Glassproduksjon er den suverent mest miljøbelastende enkeltfaktoren ved Vimonopolets virksomhet. Derfor ønsker vi nå å legge bedre til rette for kunder som ønsker å gjøre smarte valg. Målet er at alle nylanserte viner til under 150 kroner i år skal være tappet på miljøsmart emballasje. Det innebærer vin pakket i alt fra plast, lettere glass og stående poser, til aluminiumsbokser og papp. Felles for alle er at de skal veie under 420 gram per 0,75 liter, forteller Eriksen til Dagbladet.

Eriksen melder også at det utredes en mulighet for å innføre pant på plastflasker, PET.

Polets egne undersøkelser viser at 56 prosent av de spurte ville valgt plastflaske framfor tradisjonell glassflaske.

- Vi regnet ut at ved å bytte fra glass til lettglass for én konkret vin blant polets ti bestselgere ville man redusere utslippene av CO₂ med 175 tonn. Det tilsvarer utslippene fra 36 bilturer rundt jordkloden, sier Monika Wessel, Vinmonopolets produktsjef.

PET: Polyetylentereftalat er et termoplastprodukt i polyesterfamilien. Materialet er lett gjenvinnbart.

