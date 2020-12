Vinmonopolet med årets beste dag – men uten kaos

Det har vært lange køer i helger og høytider på Vinmonopolet i år. Tirsdag endte som den sjette beste salgsdagen i Vinmonopolets historie – likevel uten kaos.

– Vi slipper ikke inn flere enn vi skal, og folk i år har ikke brukt like lang tid på handelen. Det virker som om folk i minst mulig grad vil bli eksponert for viruset, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

Bitte lille julaften ble det solgt over 1.135 millioner liter alkohol på landsbasis. Dermed går dagen inn som den sjette beste salgsdagen gjennom tidene. Men til tross for lange køer gikk det likevel greit for seg hos Vinmonopolets mange filialer rundt om i det ganske land.

Nordahl sier at man også hos dem har merket at julehandelen pågår på en noe annerledes måte enn det som er karakteristisk for de siste dagene før jul.

– I år er julehandelen lengre og mer lavintensiv. Selv om vi selger like mye, har vi 140.000 færre kunder på den dagen med størst omsetning sammenlignet med i fjor. Vi hadde 318.000 i år mot 458.000 i fjor, sier Nordahl.

Han sier at det normalt pleier å bygge seg opp mot enkelte dager på enkelte tidspunkter, men viser til at handlingen i år i mye større grad har vært spredt.

– Det er rett og slett endret kundeatferd. Lørdag 22. desember i 2018 betjente vi rundt 80.000 kunder på en time, mens i dag betjente vi 38.000 i løpet av den mest hektiske timen.

Vinmonopolet gikk allerede i november ut med en oppfordring til nordmenn om å gjøre unna julehandelen tidlig.

(©NTB)

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch