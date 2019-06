Vinstra-drapet: Ikke grunnlag for ordinær straff

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å legge ned påstand om ordinær straff for 17-åringen som er tiltalt for drap på Vinstra i oktober i fjor.

I tiltalen, som ble offentliggjort onsdag, tar statsadvokat Jo Christian Jordet uttrykkelig forbehold om at han likevel kan nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring. Aktoratet vil i så fall basere det på den totale bevisføringen i retten. Det er allerede kjent at de sakkyndige mener det er fare for at gutten som nå er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16), vil begå nye alvorlige straffbare handlinger. 17-åringen har erkjent straffskyld, men om retten deler de sakkyndiges syn, vil det bety at han dømmes til tvungent psykisk helsevern. Rettssaken starter i Nord-Gudbrandsdal tingrett 17. juni. Av praktiske hensyn er den lagt til Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Det er satt av ti dager til saken. Saken er begjært ført bak lukkede dører. (©NTB)