Vinstra-drapssiktet møter ikke til fengslingsmøtet

Den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha drept en jevnaldrende jente på Vinstra i Oppland, møter ikke opp til fredagens fengslingsmøte.

Det bekrefter siktedes forsvarer, advokat Lorentz Stavrum, overfor NRK.

– Det ville ikke kommet noe særlig ut av det, sier Stavrum.

Gutten har ennå ikke gitt noen formell forklaring til politiet, men har snakket med dem. Han fikk torsdag behandling på sykehuset i Lillehammer for skader han pådro seg under drapet. Torsdag kveld ble han skrevet ut av sykehuset og sendt til en barnevernsinstitusjon et annet sted i landet som et alternativ til fengsel, opplyser forsvareren til NRK.

Det er ikke kjent hvordan 16-åringen stiller seg til siktelsen.

Det var onsdag kveld at gutten ifølge politiet knivstakk og drepte den 16 år gamle jenta i et boligområde på Sorperoa på Vinstra.

