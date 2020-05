Vinteren er ikke over – snøskredfare og vanskelige kjøreforhold

I nordlige deler av landet er det fortsatt ventet mer snø, og flere steder er det vanskelige kjøreforhold og snøskredfare.

Det er ingen grunn til å finne fram sommerklærne ennå. Fire dager før 17. mai våknet trønderne til snødekte gressplener. I Trondheim er det kun varslet noen få plussgrader de neste dagene.

I Nordland og Troms er det ventet lokalt kraftige snøbyger onsdag.

I Nordland melder politiet om flere utforkjøringer og ber folk være varsomme.

– Et blikk ut vinduet er tilstrekkelig for å forstå at kjøreforholdene over det meste av distriktet ikke er å regne som sommerlige i dag. Det anmodes på det sterkeste til å kjøre etter forholdene. Meldes om flere utforkjøringer mange steder allerede. Vi har ingen å miste, melder Nordland politidistrikt på Twitter.

For Finnmark er det utstedt farevarsel om mye snø torsdag og fredag. Her ventes det lokalt kraftige snøfall og sterk vind. Snøen ventes å legge seg på veiene både i lavlandet og på fjellet. Det kan på det meste komme 10 til 25 centimeter snø i løpet av 24 timer.

Nord i Vestland og i Møre og Romsdal er snøskredfaren hevet til farenivå 3. Varselet gjelder for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane, ifølge varsom.no.

