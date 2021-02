Virke fornøyd med koronalettelsene på Østlandet

Hovedorganisasjonen Virke er fornøyd med at regjeringen opphevet ringtiltakene på Østlandet, men minner om behovet for treffsikre tiltak.

Fra natt til torsdag 18. januar oppheves de regionale tiltakene – dagen etter for Fredrikstad og Hvaler. Deretter gjelder kun lokale og nasjonale tiltak.

– Når det nå åpnes for at kommunene igjen har større frihet til å gjøre egne vurderinger, vil Virke minne om behovet for treffsikre tiltak som ikke er til unødvendig hinder for næringsvirksomhet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier det er viktig å huske på at det fortsatt er mange bransjer, slik som trening, kultur og reiseliv, som er stengt ned.

