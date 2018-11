Virke jubler over at 350-kronersgrensen trolig er historie

Hovedorganisasjonen Virke er på vegne av handelsnæringen svært fornøyd med at det trolig blir slutt på momsfritaket for netthandel fra utlandet.

Ifølge NRK er regjeringspartiene og KrF enige om å skrote grensen på 350 kroner for momsfri netthandel i budsjettavtalen som presenteres tirsdag kveld.

– Alt vi har bedt om, er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han mener at gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.

«Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber», skriver Virke i en pressemelding.

Ifølge NRK innebærer budsjettavtalen at 350-kronersgrensen først forsvinner fra 1. januar 2020.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig, slår Kristensen fast.

