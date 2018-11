Virke venter at nordmenn skal bruke 11.000 kroner hver på julehandel

Hver og en av oss kommer i år til å bruke gjennomsnittlig 11.040 kroner på mat, pynt, gaver og andre julenødvendigheter, ifølge handelsorganisasjonen Virke.

Virke har kommet til at vi til sammen vil bruke 58,5 milliarder kroner, drøyt 11.000 kroner hver, i desember – altså i forbindelse med julehandelen. Av dette bruker vi 4.700 kroner i dagligvarehandelen og 6.340 kroner i øvrige butikker, ifølge anslagene fra handelsbransjens interesseorganisasjon, Virke.

– Særlig den siste uken før jul er hektisk i dagligvarebutikkene. Vi inviterer til fest og besøk og unner oss nok kanskje enda mer kvalitetsmat i desember. For de fleste er det viktig at julematen smaker tradisjon, barndomsminner og råvarer fra hjemstedet. Det kommer stadig flere lokalmat-produkter på markedet som får fram både minner og julestemning, sier direktør Ingvill Størksen i Virke Dagligvare.

I en spørreundersøkelse Ipsos har gjort for DNB, svarer deltakerne at de i gjennomsnitt vil bruke 6.145 kroner på gaver, som er rundt 400 kroner mer enn i fjor.

Øker med 30 prosent

Omsetningen i desember er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året. For bransjer som leketøysbutikker, ur- og gullsmedbutikker og bokhandlere er omsetningen to til tre ganger så høy i desember som en gjennomsnittsmåned resten av året.

– Jula betyr mye for faghandelen som kommer til å omsette for 33,5 milliarder kroner i desember, sier direktør Bror William Stende for Virke Faghandel.

I tillegg kommer pengene vi bruker i forbindelse med handelens black friday-kampanjer. I fjor var det over 3,6 milliarder kroner. I år venter Virke at det brukes 3,9 milliarder kroner fredag 23. november.

– Økningen i novemberhandelen skyldes sannsynligvis at vi handler julegaver tidligere enn før, sier Stende.

Milliarder skifter hender

Virkes gjennomsnittstall er basert på forventninger rapportert inn fra organisasjonens medlemmer i forskjellige sektorer i handelsnæringen, og deretter brutt ned på hver enkelt nordmann, uavhengig av alder. Årets gjennomsnittsbeløp baserer seg på et folketall på 5,3 millioner nordmenn.

DNBs baserer sine prognoser for julehandelen på det deltakere i en spørreundersøkelse har svart. Banken har slik kommet fram til at hver voksne nordmann i år vil bruke gjennomsnittlig 12.288 kroner i år, og deretter ganget opp med snaut 4,2 millioner såkalt voksne nordmenn. Da blir totalbeløpet 51 milliarder kroner.

Hvis Virkes totaltall brytes ned på det samme antallet voksne, vil handelsnæringens forventninger innebære et gjennomsnittlig forbruk i julehandelen på rundt 14.000 kroner.

– Det går bra i norsk økonomi, arbeidsledigheten har falt og lønnsveksten har økt. I sommer så vi at nordmenn økte feriebudsjettet med litt over 2.400 kroner. Nå fortsetter vi å tråkke på forbruksgassen på vei inn i jula, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

(©NTB)

