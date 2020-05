Virke: Viktig at reisearrangørenes støtteordning trer i kraft raskt

12. mai vil regjeringen presentere hvordan reisepakkearrangørene skal reddes fra konkurs. Det er viktig at støtteordningen trer i kraft raskt, mener Virke.

Reiselivsbransjen er blant dem som er hardest rammet av koronakrisen. De samlede refusjonene som skal tilbakebetales forbrukerne for mars til oktober i år, estimeres til å være nærmere hele 5 milliarder kroner.

Tirsdag neste uke vil regjeringen komme med en løsning for pakkereisearrangørene i revidert nasjonalbudsjett.

− Det blir viktig at støtteordningen trer i kraft raskt, slik at pakkereisearrangørene kommer ut av en uholdbar situasjon og forbrukere kan få tilbakeført pengene sine, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Virke mener at ordningen må være en statlig kompensasjonsordning. Kristensen er skuffet over at reisearrangørene må vente så lenge på en løsning.

− Vi er skuffet over at reiselivsnæringen må vente nok en uke på informasjon om hva de skal planlegge for denne sommeren. De hadde trengt tydelige svar allerede i dag, sier Horneland Kristensen.

