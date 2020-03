Virussmittet kvinne døde i Moss – var ikke i karantene eller isolasjon på sykehjem

Kvinnen i 80-årene som torsdag døde med koronavirus i Moss, avla negativ virustest en uke før hun døde.

Hun var dermed ikke i isolasjon eller karantene, og det ble ikke satt i verk ekstra smitteverntiltak på kvinnens avdeling på Orkerød sykehjem i Moss, skriver Dagsavisen.

Kvinnen var innlagt på sykehus i perioden 16. til 19. mars og ble testet for koronavirus, men prøven var negativ.

Kvinnen ble sendt tilbake til sykehjemmet og var der helt fram til natt til onsdag da helsesituasjonen forverret seg. Hun ble lagt inn på Peer Gynt helsehus i Moss, og det ble tatt ny koronavirusprøve.

Dagen etter døde kvinnen, og prøven kom tilbake positiv.

– Vi kan ikke si noe sikkert om smittekilden til den avdøde. Det kan være slik at den første testen ble tatt for tidlig i sykdomsforløpet, slik at den kan ha vært falsk negativ. Det kan også være at hun ble smittet av koronavirus under oppholdet på Orkerød sykehjem, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus til avisen.

Det lokale helsevesenet holder nå på å kartlegge nærkontakter og mulige smittede på sykehjemmet. To ansatte ved sykehjemmet har fra før fått påvist smitte.

