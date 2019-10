Viste dømt til ett års betinget fengsel

Arne Viste er i Oslo tingrett dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Hans selskap Plog AS er i tillegg dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner. Viste selv frifinnes for inndragningskravet. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Aktor, politiadvokat Hans Petter Skurdal, ba i retten om ett års betinget fengsel for Viste samt inndragning av 3 millioner kroner.

Skurdal ba videre om at Vistes selskap dømmes til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og en inndragning av 10 millioner kroner.

Viste har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

