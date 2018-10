Viste særlig hensynsløshet og råhet under knivran av personer i bokollektiv

Ranet fem personer med denne kniven. To måneder etter at han slapp ut fra fengsel er han nå siktet for drap og etterlyst over hele verden.

OSLO (Nettavisen): Den svenske 20-åringen Makaveli Lindén er internasjonalt etterlyst i hele verden.

Den unge mannen er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto som ble funnet knivstukket i sitt hjem på Majorstuen i Oslo forrige mandag. Her bodde han i kollektiv sammen med tre andre menn fra Indre Østfold.

Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

Lindén har en lang straffehistorikk, i dokumenter Nettavisen har fått tilgang til går det frem at han begikk et brutalt ran av fem personer som bodde i et kollektiv i Uppsala i august i fjor.

Ranet ble begått med kniv, og Lindén skal ha klatret opp en stige og tatt seg inn et vindu for å komme inn til leiligheten.

«Lovbruddet må bedømmes som grovt ran ettersom Christian Lindén (han skiftet senere navn til Makaveli Lindén, red. anm.) tok seg ulovlig gjennom de fornærmedes bolig gjennom et vindu på et tidspunkt det kunne forventes at de sov, og at han hadde et potensielt livsfarlig formål», heter det blant annet i dommen fra Uppsala tingrett.

«Videre har handlingen medført et alvorlig inngrep i de fornærmedes trygghetsfølelse.»

- Fare for flere lovbrudd

Lindén skal ha vekket en kvinne i kollektivet og på en truende måte ha holdt en kniv mot ansiktet hennes før han ba henne se etter penger og verdigjenstander.

I dommen går det frem at han ikke erkjente straffskyld.

Nye bilder av drapssiktede Makaveli Lindén.

Ifølge dommen skadet han også en kvinne med kniven da han begikk ranet og fikk med seg kontanter. I dommen kommer det frem at det er fare for at 20-åringen vil begå nye straffbare handlinger.

Han ble idømt en fengselsstraff på ett og et halvt år, men ble prøveløslatt i august i år.

Ifølge VG ble 20-åringen ansett som så farlig at han ikke kunne være sammen med andre i fengselet kort tid før han ble løslatt.

3. august i år skal han ha truet personalet ved å vise et pistoltegn samtidig som han simulerte at han skjøt mot dem.

«Du har ved to tilfeller truet personalet alvorlig. Det foreligger av den anledning en overhengende risiko for personalets sikkerhet til liv og helse ved fortsatt plassering i fellesskap», står det i avgjørelsen, ifølge VG.

Etter hendelsene skal han ha blitt plassert i isolasjon.

I februar i år, da han sonet dommen, endret han fornavn fra Christian til Makaveli.

Lindén har en lang straffehistorikk, til tross for sin unge alder. I dommen fra Uppsala tingrett går det frem at han allerede som 15-åring fikk sin første straffereaksjon.

Ifølge NRK har Lindén fem saker i strafferegisteret i Sverige. Tre dommer og to påtaleunnlatelser. Det siste betyr at de mener at han er skyldig, men at han ikke ble straffet.

Dette kan ha med at en person har fått en annen strengere straff i en annen sak, lav alder eller av andre grunner som er vurdert at det er mer hensiktsmessig ikke å ilegge straff.

Dersom du har opplysninger i saken kan du tipse politiet på telefon 22669966 eller mail: kriminalvakten.oslo@politiet.no.

Tyveri, ran og narkotika

I den første dommen fra 2014 kommer det frem at Lindén skal ha hatt alvorlige narkotikaproblemer. Han skal ha prøvd hasj første gang som 13-åring.

Ifølge NRK skal skolefraværet ha vært høyt, og han skal ha sluttet på grunnskolen uten karakterer i noen fag.

Ifølge dommen fra Uppsala tingrett fikk Lindén også en dom i 2015. Her går det frem at han ble idømt ungdomsstraff for tyveri, ran og narkotikalovbrudd.

Ifølge NRK skal han ha stjålet fem mobiltelefoner, tre lommebøker og hodetelefoner fra en garderobe i en svømmehall.

Tatoveringen på Lindéns venstre hånd har de samme symbolene som i det angolske flagget. Moren til Lindén er fra Afrika. Faren er svensk.

Én person skal også ha blitt truet i garderoben i svømmehallen. En annen gang skal han ha knust ruten til en førskole før han stjal fire kameraer og en datamaskin.

Beskrivelsene i rettsdokumenter står i sterk kontrast til hvordan naboer opplevde ham. Nettavisen snakket søndag kveld med tre naboer som bor i samme blokk som han har sin registrerte adresse.

- Da jeg så etterlysningen ble jeg overrasket, og bekymret for hans pappa. Jeg vet hvem han (Makaveli Lindén, red. anm.) er, og har bare opplevd ham som snill og høflig, sa en kvinnelig nabo til Nettavisen.

- Jeg synes synd på faren hans. Vi er jevngamle og har snakket mye sammen. Den siktede har for det meste bodd med moren, men han har også bodd en del hos faren.

Etterlyst i 190 land

Mandag kveld, én uke etter drapet, er Lindén fortsatt på frifot. Mandag ettermiddag ble han åpent etterlyst av Interpol. På deres hjemmesider ble det publisert nye bilder.

Politiinspektør Grete Lien Metlid.

Etterlysningen gjennom Interpol innebærer at han er åpent etterlyst i 190 land i hele verden. I svenske medier har det vært spekulert i at den drapssiktede mannen kan ha kommet seg til Danmark eller Tyskland.

- Vi ønsker ikke å gå ut med detaljer eller bidra til spekulasjoner. Dette er av taktiske hensyn. Dette er fortsatt en person vi ønsker skal melde seg for politiet. Vi jobber konkret og målrettet, og vi ønsker at han skal pågripes, sier politiinspektør ved Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til Nettavisen.

Fredag gikk politiet i Oslo ut med en åpen etterlysning av Lindén. Lørdag gikk de ut med navnet.

- Vi har fått mange tips og opplysninger og ønsker fortsatt at publikum som mener å ha informasjon skal kontakte politiet.

Metlid forteller også at de gjennom svensk politi har kontakt med familiemedlemmer av den drapssiktede mannen.

- Svensk politi har hatt kontakt med familie og andre personer som kan bidra med informasjon til at den siktede pågripes. Det er åpenbart at han ønsker å unndra seg kontakt med politiet.

