Visumkrøll for Ketil Solvik-Olsens kone – slipper ikke inn i USA

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen skulle etter planen ha flyttet til USA for «lenge siden», men visumproblemer har ført til utsettelser for familien.

Solvik-Olsen gikk av som samferdselsminister i slutten av august og meddelta at kona hadde fått jobb på et barnesykehus i Alabama i USA. Egentlig skulle familien dratt kort tid senere, men har støtt på utfordringer.

– Vi venter fortsatt på visum til fruen. Det har tatt en del lenger tid enn vi trodde, fortalte Frp-profilen da han gjestet TV 2s USA-sending mandag kveld.

Familien leide ut huset sitt i Norge allerede for tre måneder siden, i tro om at de snart skulle sette seg på et fly over Atlanteren.

– Så nå har vi bodd i kjellerstuen til et vennepar, forteller Solvik-Olsen.

UTSATT REISE: Ketil Solvik-Olsen med kona Tone Solvik-Olsen. Det er sistnevntes visum som har skapt trøbbel for ekteparet.

Det er konas visum som har latt vente på seg, mens resten av familien skal søke om å reise sammen med henne på ledsagervisum. Solvik-Olsen håper nå at saken løser seg i løpet av kort tid.

– Vi gleder oss til å reise over. Kona gleder seg veldig til å begynne å jobbe på dette sykehuset, og jeg skal også bli en god del av det amerikanske samfunnet. Ungene gleder seg til å starte på skole, sier han til TV 2.

Frp-profilen skal fortsette som nestleder i partiet mens han er i utlandet. Han har tidligere tilbrakt 4–5 år av livet sitt i USA.

Etter at Donald Trump tok over som president er visumreglene blitt strammet inn. Blant annet er det innført grundigere bakgrunnssjekk av folk som søker USA-visum.

