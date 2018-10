Vitner varslet politiet om overfallsvoldtekt i Trondheim sentrum

En 19 år gammel mann er siktet for overfallsvoldtekt i Trondheim sentrum natt til torsdag. Vitner pågrep mannen og holdt ham fast til politiet kom.

Det var like før klokken 3 natt til torsdag at kvinnen i 20-årene var på vei hjem. Hun skal ha blitt overfalt av 19-åringen ved Karl Johans gate i Trondheim sentrum. Politiet mener at han deretter utsatte henne for et overgrep.

– Vitner observerte deler av hendelsen og tok kontroll på mannen, sier avsnittsleder Marit Johanne By i spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen.

Mannen er siktet for voldtekt til samleie – en handling som har en øvre strafferamme på 15 års fengsel.

– Fornærmede ble tatt med til voldtektsmottaket ved St. Olavs hospital, sier By.

– Vi har opplysninger om at fornærmede mot sin vilje ble tatt med inn i Moursundveita, sier By, og legger til at det ikke er noen relasjon mellom fornærmede og den siktede, som er av utenlandsk opprinnelse.

Den overgrepssiktede 19-åringen, som er kjent for politiet fra før, vil bli fremstilt for fengsling fredag. ettermiddag.

Advokat Frode Wisth er oppnevnt som forsvarer for 19-åringen. Han opplyser at klienten ble forsøkt avhørt torsdag og legger til at han ikke har tatt stilling til straffskyld.

(©NTB)

Mest sett siste uken