Vogntog har veltet over bro på E8

Sjåføren kom uskadet fra ulykken.

Troms politidistrikt melder at et vogntog har kjørt av veien på E8 i Skibotndalen og veltet.

Et vitne på stedet forteller til Nordlys at traileren har kommet for langt ut i veibanen, før den har tippet ned over Didnobrua.

- Det ser ut som at traileren er totalvraket, sier tipseren til Nordlys.

Han kan fortelle at sjåføren var oppegående på stedet. Han har tilsynelatende kommet uskadd fra hendelsen.

Det bekrefter også politiet som er på stedet.

- Sjåføren fremstår som uskadd. Vogntoget ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikken på E8, opplyser Troms politidistrikt.

Les flere saker hos Nordlys.no

Skibotndalen: Melding om at et vogntog har kjørt av veien. Ligger på siden i grøfta. Uavklart pr. nå om det er personskader. Nødetatene er på vei til stedet. Meldingen oppdateres. — Troms politidistrikt (@polititroms) January 6, 2018

Oppdatering utforkjøring Skibotndalen: Sjåføren fremstår som uskadd. Vogntoget ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikken på E8. — Troms politidistrikt (@polititroms) January 6, 2018

Mest sett siste uken