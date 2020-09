Vogntog med elektrisk avfall i brann på E6 ved Ryen

Nødetatene melder om brann i tilhengeren til et vogntog på E6 ved Ryen og advarer om store trafikkproblemer.

Politiet i Oslo skriver på Twitter at de frykter store trafikale problemer etter at E6 er blitt stengt mellom Manglerud og Ryen i utgående retning. Meldingene om brannen kom rundt klokken 16.30.

Operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet sier at det i 17-tiden ikke er fare for spredning eller at det blir nødvendig å gjøre tiltak på grunn av farlig røyk.

– Brannvesenet jobber på stedet, men det fremstår som de har rimelig bra kontroll. Det er en trailer med elektronikkavfall, og vi fikk flere meldinger fra folk som så åpne flammer samtidig som sjåføren oppdaget det og stanset selv, sier Pedersen til NTB.

Veitrafikksentralen skriver at de anbefaler folk å kjøre ring 3 eller E18. Alle felt på vei ut av byen er stengt, og ett felt i retning byen.

– Det er vanskelig å gi et tidsestimat for når vi kan åpne veien, men så snart brannen er slukket, vil vi flytte traileren, sier Pedersen.

(©NTB)