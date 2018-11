Vogntog og personbil har kollidert – en person alvorlig skadet

Fører av personbil ble sittende fastklemt etter kollisjon med vogntog i Horten.

Fører av personbil er meldt å være alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Horten torsdag morgen.

Sør-Øst politidistrikt meldte om ulykken i Falkenstensveien like før klokka 06. En personbil og et vogntog hadde kollidert. Da nødetatene kom til stedet fant de fører av personbil sittende fastklemt. Vedkommende ble frigjort og tatt hånd om at ambulansepersonell.

Falkenstensveien/fylkesvei 310 ble stengt mens redningsarbeidet pågikk. Trafikk til fergekaia må ta alternative veier, melder politiet på Twitter.

Like før klokka 07 meldte politiet at fører av personbil er alvorlig skadd og kjørt til sykehus.

