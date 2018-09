Vogntog veltet på E6 i Oslo

To personer kom til skade og E6 ble helt stengt i sørgående retning etter at et vogntog veltet ved Helsfyr i Oslo.

Politiet meldte om ulykken klokka 13.25 søndag ettermiddag og rapporterte om et veldig uoversiktlig ulykkessted.

– Patrulje på stedet melder om personskade på to personer fra lastebilen. De får tilsyn av ambulanse på stedet. Det er uvisst hvor lenge kjørefeltene blir stengt, skrev Oslo-politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen melder om store konsekvenser for trafikken. Vålerengtunnelen er stengt. Vogntoget har veltet og sperrer avkjøringen til Etterstad.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) rykket ut til stedet med seks biler. De omtaler ulykken som omfattende og med store materielle skader.

Vegtrafikksentralen opplyste klokka 14.23 at ett av tre kjørefelt er åpnet nordover på E6 gjennom Vålerengtunnelen. Tunnelen er helt stengt i sørgående retning mot Lodalen. Politiet anbefaler trafikanter i området å velge ring 3 i stedet for å kjøre på den aktuelle strekningen.



