Voksne i slåsskamp på Leos lekeland: - Jeg snudde meg og så tre damer som lugget hverandre

- Jeg tenker jo at voksne bør gå foran med et godt eksempel, sier Nina, som på Leos lekeland søndag ettermiddag.

Rundt 17.45 meldte politiet på Twitter om slåsskamp på et lekeland.

«Vi er på stedet, og har kontroll. Ingen fremstår som skadet, og vi undersøker hva som har skjedd,» skrev politiet.



- Slag ble utvekslet



- Vi fikk en telefon fra ansatt på lekeland klokka 17.13, som sa at det var flere personer som sloss inne på lekelandet. Noen slag ble utvekslet mellom partene, og så var det meldt om lugging og kloring, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslopolitiet til Nettavisen.



Jøkling forteller at de ansatte var tydelig oppskjørtet av situasjonen. Det var mange barn på stedet.

- Vi sendte en patrulje og en ambulanse til stedet, som var fremme ikke lenge etterpå. Da var det rolig på stedet. Vi fikk kontakt med partene og ingen fremsto som fysisk skadde. De voksne ble oppfordret til å eventuelt anmelde hverandre i ettertid, og ble bortvist fra stedet ut dagen, sier Jøkling.

- Tre damer som lugget hverandre



Nina var tilstede på Leos lekeland med mannen sin og deres sønn.

- Plutselig hørte jeg noen som ropte «hei, hei», og da snudde jeg meg og så tre damer som lugget hverandre. Da kom det masse folk løpende til, jeg antar at noen av dem var mennene til disse tre damene, sier Nina til Nettavisen.

Nina forteller at de lugget og klorte hverandre, før en av dem skal ha falt i bakken. Det var også noen som slo, sier hun.

- Så kom de ansatte løpende til og prøvde å bryte opp. De ba dem om å roe seg ned fordi det var barn til stede, og flere av de som slåss begynte da å kjefte på de ansatte. Til slutt var det en som ringte politiet, forteller Nina, som mener de ansatte ved Leos lekeland taklet situasjonen godt.

- Lette etter egne barn



Slåsskampen skal ha brutt ut like ved avdelingen for barn mellom 0 og 3 år.

- Det var veldig mange besøkende på Leos lekeland i dag, og mange av barna kom imellom de som slåss, sier Nina, og fortsetter:

- Folk begynte umiddelbart å lete etter sine egne barn da slåsskampen brøt ut. Vi trakk oss litt unna for å ikke blande oss, og det var det mange andre som gjorde også.

Nina vet ikke hva som skjedde i forkant av slåsskampen.

- Jeg vet ikke hvorfor de begynte å slåss, men det må vel ha vært noe voldsomme greier siden de fløy på hverandre midt på lekeland med masse barn til stede.

Alle de involverte ble utestengt fra lekeland for resten av dagen. Det synes Nina var en mild straff.

- Jeg tenker jo at voksne bør gå foran med et godt eksempel. Har man et problem så bør man i alle fall ta det utenfor, ikke foran masse barn. Dette skjedde en time før det stengte, så straffen om utestengelse resten av dagen blir jo nesten litt tullete.

Oslo øst: Melding om slagsmål mellom flere personer på et lekeland. Vi er på stedet, og har kontroll. Ingen fremstår som skadet, og vi undersøker hva som har skjedd #Oslo — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 11, 2018

Mest sett siste uken