Voldsdømt politimann mistet jobben

En politimann i Søndre Buskerud må sone to år og fire måneder i fengsel etter å ha blitt dømt for familievold. Han er også fradømt jobben som politimann.

Drammen tingrett valgte å tro den tiltaltes ekssamboer som fortalte om et forhold preget av trusler og vold over flere år, skriver Drammens Tidende. Sammen med parets to barn i skolealder flyktet kvinnen fra deres felles bolig i mai fjor. Politiet rykket ut og pågrep sin kollega.

Da saken var oppe til behandling tidligere i september nektet mannen straffskyld etter tiltalen om familievold, men innrømmet at han hadde oppført seg kritikkverdig.

– Retten har ut ifra det som er bevisført funnet det hevet over enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte har gjort seg skyld i familievold som beskrevet i tiltalen og at volden er utøvet overfor alle de tre fornærmede, skriver dommer Trygve Øydne i dommen ifølge avisen.

Foruten å dømme mannen til to år og fire måneder i fengsel, konkluderer domstolen med at mannen er uskikket til å jobbe i politiet og fradømmer ham stillingen.

Saken ble rutinemessig etterforsket og påtalevurdert i et annet politidistrikt fordi en politimann har vært involvert.

