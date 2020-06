Voldsepisoder i Kristiansand og Vennesla

Politiet i Agder melder om aggressiv stemning natt til torsdag, der to menn er utsatt for vold i Vennesla og i Kristiansand, og en er pågrepet med våpen.

Operasjonsleder John Repstad opplyser til NTB at en mann i 30-årene ble pågrepet natt til torsdag litt før klokka 3 og innbrakt for å ha vært i besittelse av kniv og machete i Markens gate i Kristiansand, og er anmeldt for å ha båret våpen på offentlig sted. Politiet traff mannen da de rykket ut etter melding om en voldshendelse i krysset Markens gate/Gyldenløves gate.

– Det var flere personer, alle yngre menn, som slåss i krysset der. Da vi kom var gjerningspersonene løpt sin vei, og en person var lettere skadd. Han ble behandlet av ambulansepersonell der, og ønsket ikke videre behandling, sier Repstad.

Samtidig hadde politiet rykket ut til en voldshendelse i Vennesla der en annen mann var slått i ansiktet.

– Han ble kjørt til legevakt av ambulanse med mulig brudd i nesebeinet etter å ha blitt utsatt for vold ved Vikeland, sier Repstad, som foreløpig ikke kjenner til bakgrunnen for hendelsene.

En time senere, klokka 3.52, melder politiet på Twitter om enda en slåsskamp, denne gangen mellom flere personer utenfor et utested i sentrum.

– En person kastet en stol inn gjennom et vindu. Utestedet vil anmelde dette i ettertid. Flere personer er bortvist fra sentrum, skriver politiet i Agder.

