Voldsomt oppgjør med sex-trakassering i Norges TV-bransje

Journalist Aleksander Schau postet lørdag en rekke innlegg på Twitter, hvor han skriver at «vinteren kommer» for en rekke personer i Norges TV-bransje.

Fotballjournalisten hintet allerede fredag om at han hadde planer om å poste eksplosivt innhold på Twitter. «På hvilken ukedag og på hvilket tidspunkt passer det best å legge ut en lengre tråd på Twitter hvor broer brennes, oppgjør tas og mørke historier fra arbeidslivet deles? Spør for en venn», skrev Schau da.

Det tyder på at lørdagens poster på ingen måte var impulsive, men tvert imot gjennomtenkt. Han skriver også at dette har gnagd på ham lenge.

- Jeg bruker som oftest Twitter til fjas, fotball, retweets og formidling av eget arbeid. Det har jeg tenkt til å fortsette med, men først tror jeg at jeg må snakke litt alvor. For det er noe som har gnagd meg og mange andre altfor lenge. Det er på tide å får det ut, starter Schau med i «post 1».

Schau skriver om en person som snek seg inn på et hotellrom og la seg i kollegaens seng etter et julebord, tross gjentatte avvisninger, om en som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega da hun bøyde seg framover arbeidspulten, en som presset en kollega opp mot veggen mens han klemte brystene hennes, en som på et julebord bet en kollega i puppen.

Han skriver også om en som «likte å banke opp nyutdannede kvinnelige kollegaer på nachspiel».

«Du ventet til du var alene med dem og de var svært beruset/skjenket før du kastet dem veggimellom. Så truet du dem til stillhet. Det vil ikke skje igjen», skriver Schau.

Nettavisen har vært i kontakt med Schau, som ikke ønsker å uttale seg akkurat nå.

2: Det har seg slik at min og andres samvittighet har tatt meg/oss igjen. Nok er nok. Jeg startet med radio som sekstenåring. Det er litt over 26 år siden. Jeg begynner å bli gammal og jeg føler jeg må si i fra før det er for sent. Til info: Dette blir ikke veldig hyggelig. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

3.b: Og så er det frykten for represalier da. Den trusselen henger over hver eneste en som kvier seg for å fortelle. Represalier, hevn, et ødelagt rykte. Stempelet «urokråke». For hvem vil vel ansette en urokråke? Det føles alltid lettere å ikke si noe. Det ER alltid enklere. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

5: «Sikker på at du ikke har misforstått?»

«Var det på nachspiel dette da?...»

«Typisk NN. Han tåler ikke alkohol han vet du. Hø hø»

«Javel. Så det var bare dere to der? Så ingen kan bekrefte historien din?»

«Har du bevis?»

«Hvorfor var du alene i samme rom som han da?» — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

7: Denne tråden vil touche innom flere bransjer. Media, kunst, kultur m.m. Det triste er at det også gjelder alle andre bransjer. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

9: Vi vet hvem du er, du som snek deg inn på et hotellrom og la deg i kollegaens seng etter et julebord. Din plan var å ha sex med henne, til tross for hennes gjentatte avvisninger av deg. Hun klarte heldigvis komme seg unna. Det gjør ikke du lenger. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

11: Vi vet hvem du er, du som presset en kollega opp mot veggen mens du klemte brystene hennes. Vi vet også hvem du er, du som på et julebord bet en kollega i puppen. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

13: Vi vet hvem du er, du artist som sa til en 20-25 år yngre frivillig hos en konsertarrangør «Du kan få lov til å suge meg hvis du vil». Som om det var en ære for henne å være nær ditt ekle legeme. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

15: Vi vet hvem du er, du som har antastet flere kvinnelige kollegaer på rystende grovt vis. Du har klådd, klapset, kommet med ekstremt fæle, seksuelle kommentarer og forsøkt å holde minst én kollega fanget på ditt hotellrom. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

Vi vet hvem du er, du som foran en skoleklasse med femte- eller sjetteklassinger på omvisning sa «Vil dere vite hva som er det beste med å jobbe her?»

«- DISSE!!!». Så trakk han opp genseren til en kvinnelig kollega for å vise barna brystene hennes. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

19: Selv har jeg kun opplevd trusler av diverse slag. En sjef nektet meg for mange år siden å fakturere avtalt lønn. Helt uten grunn. Han sa at jeg godt kunne fakturere fullt beløp, men da skulle han ødelegge karrieren min. Og etter en liten kunstpause la han til; «og livet ditt» — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

21: Mine egne historier plager meg fint lite. Det er den endeløse rekken med mye grovere saker som plager meg - at svina slipper unna gang etter gang. At vanlig praksis er å le det vekk, å feie det under teppet. Problemet «blir borte» for sjefene, men ikke for ofrene. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

23: Så får vi se da hvem man kalle venn og hvem som ikke er det. Støtteerklæringene og bekreftelsene på disse historiene renner inn pr sms og mail, men det betyr lite om man ikke gjentar det når det virkelig trengs. Nå tar vi denne jævla kampen. Alle sammen. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) 11. november 2017

«Nå skal jeg dusje av meg denne dritten. Takk for meg.», avslutter Schau i post 24.

Du kan følge Twitter-kontoen til Aleksander Schau her.

