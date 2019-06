Voldtektsdømt frikjent i lagmannsretten

En 34 år gammel mann som ble dømt til fire års fengsel for voldtekt av en kvinne i Sunnhordland i februar i fjor, er frikjent i lagmannsretten.

Mannen ble i Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i fire år og til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisingserstatning, skriver Haugesunds Avis.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, som enstemmig frikjente mannen.

– Det forhold at tiltalte en gang oppsøkte fornærmede for å ha sex og avviste hennes tilnærmelser fordi hun var beruset, underbygger at tiltalte ikke er en person som utnytter andre eller tar seg til rette når muligheten byr seg. Det taler mot at han har gjort det denne natten også, heter det blant annet i dommen.

