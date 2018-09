Voldtektsdømt mann dømt til forlenget forvaring

En 50 år gammel mann som er dømt til forvaring for voldtekter og voldtektsforsøk, er i Asker og Bærum tingrett dømt til forvaring i ytterligere tre år.

Mannen er dømt tre ganger for til sammen seks voldtekter og tre voldtektsforsøk de siste 20 årene, skriver Budstikka.

Den siste dommen – en forvaringsdom på fem års fengsel fra 2013 – går ut 15. oktober. Statsadvokaten mener det er en «reell og kvalifisert fare for gjentakelser» og ba derfor om forlenget forvaring i fem nye år. Asker og Bærum tingrett var enig i at mannen er for farlig til å løslates, men la til tre år på forvaringsdommen.

Mannen er blant annet dømt for å ha voldtatt sin egen søster og to jenter på elleve og tolv år. Han er også dømt for voldtektsforsøk mot sin egen søster og en kvinne han tilfeldigvis møtte i en vei på Billingstad i Asker i 2013.

– Tre år er i tråd med hva han selv ba om, men retten har ikke gitt en mulighet for prøveløslatelse om seks måneder. Vi har ikke vurdert om dommen skal ankes, sier 50-åringens forsvarer, Oscar Ihlebæk.

