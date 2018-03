Væpnet politiaksjon i Vestfold etter høye smell fra bolig

Politiet rykket ut etter ha fått melding om omtrent ti smell fra en adresse i Vestfold. Person pågrepet

(Tønsberg Blad): Flere politipatruljer rykket til Sem i Vestfold i forbindelse med en foreløpig uavklart hendelse.

– Vi har fått melding om at noen har hørt cirka ti smell fra en adresse. Det er også observert en knust rute på adressen, fortalte operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Vestfold-politiet.

En mann i 20-årene er pågrepet i forbindelse med aksjonen.

– Han ble pågrepet et stykke unna og er foreløpig siktet for skadeverk. Siktelsen kan bli justert etter hvert, sier Olsen.

Mistenker våpenbruk

Politiet undersøker nå hva som har skjedd og hva de høye smellene skyldes.



– Vi har foreløpig ikke fått klarhet i hva som har skjedd, men mistenker at det kan dreie seg om bruk av våpen av noe slag, sier Olsen.



Det er foreløpig ikke meldt om at noen er skadet.

STOR AKSJON: Flere patruljer er på stedet. Noen av dem er bevæpnet.

Stor utrykning

Et stort antall politpatruljer rykket ut da meldingen om smellene kom ved 13-15-tiden tirsdag ettermiddag.

Ved 14.30-tiden er de fortsatt på stedet og har tatt seg inn i to leiligheter. Også politiets hundepatrulje har ankommet og gjør søk i det tettbebygde området. Et vitne forteller at det er seks uniformerte politibiler som står utenfor leilighetskomplekset.

– Betjentene iførte seg våpen og skjold og virket å ha dårlig tid. Det er omlag 20 politibetjenter på stedet og en ambulanse står et stykke unna, fortalte mannen.

Meldingen om aksjonen kom ved 13.15-tiden tirsdag ettermiddag.

Politiet har fått melding om flere smell fra et område. Det er funnet et knust vindu på en bolig. Politiet undersøker stedet med bevæpnede patruljer. Det er ingen opplysninger om noen skadde personer. — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) March 27, 2018

