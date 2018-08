Været i Nord-Norge: Regn og høsttemperaturer

Regn og kalde temperaturer venter Nord-Norge de kommende dagene, og meteorologen ber folk forberede seg på høstvær.

Natt til fredag kommer det meteorologen beskriver som et «litt intenst» lavtrykk fra Danmark, og sprer seg over landet. Med lavtrykket kommer også vind og kjøligere temperaturer. I Nord-Norge, bli det nærmest høstvær i løpet av helgen, ifølge statsmeteorolog Gunnar Livik.

– Sommeren er nok ikke over, men det blir i alle fall perioder der vi ikke får sommerlige temperaturer, sier Livik til NTB.

Regn og vind

Etter hvert som lavtrykket beveger seg nordover fredag ettermiddag, vil regnet slå inn over Nordland. På kysten vil det dessuten bli nordavind.

Sent fredag kveld og natt til lørdag kommer regnet til Troms og Finnmark. Regnværet varer til søndag de fleste steder i alle tre fylker.

– Det er ikke så greit å si hvem som får finest eller dårligst vær, stort sett blir det regn, sier meteorolog Livik.

Etter helgen fortsetter nedbørsværet. Søndag kveld kommer nemlig et nytt lavtrykk innover landet, denne gangen fra Storbritannia. Det blir da regn flere steder i Sør-Norge, men lavtrykket slår muligens ikke like hardt inn over Nord-Norge.

– Det blir nedbør, men kun i perioder, sier Livik.

Minusgrader

I Troms og Finnmark ble det natt til onsdag målt minusgrader for første gang i sommer.

Cuovddatmohkki i Finnmark hadde den laveste temperaturen, med minus 0,4 grader. I Dividalen i Troms ble det målt minus 0,3, skriver meteorologene på Twitter.

Minusgradene ser imidlertid ikke ut til å ha festet grepet om de nordligste fylkene riktig ennå, og sannsynligvis vil det ikke bli temperaturer under null de neste dagene.

– Det må i så fall være i de høyeste toppene lørdag og søndag, men jeg er usikker på om fjellene er høye nok, sier meteorologen.

Lav vannstand

På grunn av lite nedbør i månedene mai, juni og juli, flere steder bare inntil halvparten av normalt, er grunnvannstanden svært lav over store deler av landet. Dette gjelder spesielt Trøndelag, deler av Nordland og deler av Østlandet, opplyser varsom.no.

Selv om regnværet nå kommer, er det usikkert i hvor stor grad dette vil føre til en bedring av grunnvannstilstanden. Det er store lokale variasjoner når det gjelder mengde.

Det har også vært en lav økning i fyllingsgraden i kraftverkenes vannmagasiner. Ved utgangen av uke 31 var fyllingsgraden i norske magasiner 60,9 prosent. Det er opp 0,9 prosentpoeng, mot en nedgang på 0,4 prosent uka før.

Midt- og Nord-Norge kom imidlertid dårligst ut med 54,3 prosent fylling. Til sammenligning hadde Sørøst-Norge en fyllingsgrad på 62,5 prosent, mens Vest-Norge hadde 66,0 prosent.

(©NTB)

Mest sett siste uken