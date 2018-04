Wara: – Ingen områder i Justisdepartementet hvor jeg er inhabil

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var klar på at han i sin periode i First House ikke har hatt kunder som har hatt noe med Justisdepartementet å gjøre.

Før Wara overtok nøkkelen fra midlertidig justisminister Per Sandberg (Frp) fikk han spørsmål om kundelistene i First House og hans habilitet som justisminister.

– La meg være helt klar på at det ikke er noen områder i dette departementet som jeg ser at jeg kan være inhabil på. Jeg har stort sett jobbet med næring- og finanspolitikk og har ikke hatt noen kunder som det var naturlig å jobbe opp mot Justisdepartementet på, sa Wara.

- Ut på gangen



Samtidig innrømmet han at dette ikke nødvendigvis er tilfelle når det gjelder andre departementer.

– Når det gjelder andre departementer kan det hende jeg noen ganger må gå ut på gangen under behandlinger, det har jeg skjønt ikke er så uvanlig, sa Wara.

Påtroppende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) understreker at han ikke kan se at noen av kundene han har jobbet med i First House har hatt noe med Justisdepartementet å gjøre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han understreket samtidig at det ikke er hans oppgave å offentliggjøre kundelistene fra First House, det er noe som konsulentselskapet selv må gjøre. Selskapet offentliggjorde onsdag ettermiddag en liste over kunder som selv hadde akseptert at dette ble gjort kjent.

Den nyutnevnte statsråden opplyste også at han aldri har hatt betalte oppdrag for Fremskrittspartiet mens han har jobbet i First House.

Liste over kunder



First House har valgt å offentliggjøre en liste over «de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring», melder Aftenposten kort tid etter at Wara trådte ut på Slottsplassen som nyutnevnt statsråd.

Listen omfatter kunder og kundeforhold de siste tolv månedene, men PR-byrået legger til at Wara hadde et oppdrag for Politiets Fellesforbund som ble avsluttet for tre og et halvt år siden. Listen ble publisert kort tid etter at Wara trådte ut på Slottsplassen som nyutnevnt statsråd.

First House presiserer at kundelistene er basert på privatrettslige avtaler som krever samtykke fra begge parter dersom de skal offentliggjøres, og at offentlige kunder naturligvis er unntatt.

– Et annet aspekt er de konkurransemessige vurderinger vi som selskap må gjøre. I tillegg kan det være børs- eller konkurransesensitive forhold hos våre kunder som gjør at vi ikke kan opplyse om kundeforholdet, opplyser selskapet.

Av offentlige kunder har Wara hatt Østfold fylkeskommune og Statens lånekasse (foredrag) det siste året. Andre kunder som offentliggjøres, er:

Finans Norge (foredrag)

Nordea Corporate (foredrag)

Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)

YS stat (foredrag)

Harald A. Møller

Møller Mobility Group AS

Virke KBS

Rema 1000

Get

Ringnes

Sichuan Road & Bridge

Travel Retail Norway

Bertel O. Steen

Norske Arkitekters Landsforening



