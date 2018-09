Wara må svare på spørsmål om nødnett-svikt

Ap kritiserer budsjettkutt til beredskap og krever svar fra justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) etter at store deler av nødnettet falt ut under helgens uvær.

Ekstremværet Knud fredag og natt til lørdag slo ut nødnettet både til vanns og på land i mange timer i deler av Agder. Lørdag kveld var på det meste 61 av 384 basestasjoner ute av drift, og verst rammet var Marnardal, Farsund og Lindesnes.

– Regjeringen har kuttet i bevilgningene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap over flere år. Dette kan ha gått ut over arbeidet med å videreutvikle og sikre utbyggingen av nødnett i tråd med de føringer Stortinget har gitt, skriver Ap-nestleder Hadia Tajik i en epost til Fædrelandsvennen.

Hennes partikollega Kari Henriksen vil nå ta opp saken med Wara i et skriftlig spørsmål i Stortinget. Overfor Fædrelandsvennen kommenterer justis- og beredskapsministeren saken slik:

– Stortinget har besluttet at nødnett skal bruke eksisterende telelinjer og strømlinjer der hvor det er mulig. Langvarige strømutfall og linjebrudd vil derfor også ramme nødnett.

Wara viser til at det er «urealistisk og svært kostnadskrevende» å bygge et frittstående nett uavhengig av eksisterende kommersiell infrastruktur.

Ansvaret for nødnettet ligger i dag hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ).

For øvrig opplyser Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen at situasjonen i mobilnettet på Sørlandet var tilnærmet normal søndag kveld.

– Det er enkelte basestasjoner, i noen kommuner, som fortsatt er ute. Men vi er tilbake i en tilnærmet normal situasjon. Vi har ingen gjenstående større feil i mobilnettet, sier han til NTB.

Utfordringene i Telenors kystradio, som er en del av nødnettet til havs, ble løst allerede lørdag kveld. På det meste var fire stasjoner ute.

