Wenche Foss' ærespris til Robert Stoltenberg

Komiker og skuespiller Robert Stoltenberg ble tildelt Wenche Foss' ærespris under Se og Hørs kjendisgalla. Kreftsyke Christine Koht (52) ble årets forbilde.

Æresprisen ble delt mellom Stoltenberg og Finn Skårderud, som fikk prisen for sitt arbeid med Villa Sult – et institutt for spiseforstyrrelser.

Stoltenberg er et kjent fjes på norsk fjernsyn, og er kanskje best kjent for sine mange roller i humorserien «Borettslaget»på NRK.

Kjendisgallaen ble holdt i festsalen på Gamle Logen i Oslo søndag kveld, og det ble totalt delt ut åtte priser under den stjernespekkede prisutdelingen, ledet av Ingeborg Heldal og Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Latter og gråt

I januar ble det kjent at komiker Christine Koht har en sjelden form for føflekkreft. Hun har siden vært åpen om sykdommen i podkasten «Koht vil leve» og i sin faste avisspalte i Aftenpostens A-magasinet. For dette fikk hun prisen for årets forbilde, utdelt av Leo Ajkic.

Koht ble for to uker siden utskrevet fra Rikshospitalet for rehabilitering på Sunnaas sykehus på Nesodden, og fikk ikke vært til stede under utdelingen.

– Tusen takk, det er så rørende. Det er det som skjer når man er syk, at man er så lettrørt. Nå lo vi i stad, også begynner vi å gråte. Men jeg må bare si tusen takk, fordi jeg får lov til å vinne denne prisen. Og det føler jeg at jeg kan dele med hele Norge, sier Koht til Se og Hør fra rommet sitt på sykehuset.

Moren Kirsten Koht (75) tok imot prisen på vegne av datteren, og var tydelig rørt over hederen.

– Jeg synes det er helt fantastisk, utrolig. Hun har ligget i en sykeseng i elleve måneder, og så får hun en sånn pris – det er rørende, det er til å gråte av. Hun har ligget i sykesengen og klart å markere seg, å ha en stemme. Jeg er rørt og stolt, sier hun til VG.

Charter-Svein

Vi kjenner blant annet Koht fra TV-skjermen og programmer som «Koht i familien», «Koht og kidsa» og «Jan Johansen: Jakten på den norske mannen».

Videre ble Charter-Svein kåret til årets kjendis, Dag Erik Pedersen fikk prisen for årets TV-navn og Solveig Kloppen ble årets kvinne. Pia Tjelta og Carsten Warholm ble kåret til årets beste kledde kvinne og mann.

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand ble kåret til årets influenser, som er en pris stemt fram av leserne av ukebladet.

