WHO innstiller forsøk med hydroksyklorokin mot covid-19 – Norge følger etter

Norske forskere stanser utprøvingen av malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19 inntil videre etter at WHO har vedtatt tilsvarende pause.

– Nå stopper man med hydroksyklorokin for å kunne gjøre opp effekten i WHO-studien og andre pågående kontrollerte studier som til sammen har inkludert mange tusen pasienter, sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Aukrust leder den norske delen av WHO-studien på malariamedisinen hydroksyklorokins effekt i behandlingen av covid-19.

Stansen kommer etter at en stor studie publisert i forskningstidsskriftet The Lancet sist fredag tyder på at bruk av hydroksyklorokin på covid-19-pasienter kan øke dødsrisikoen og øke risikoen for alvorlige hjerteproblemer. De fant også at medisinen ikke har effekt på koronapasienter.

Fortsetter med ebolamedisin

Studien var en observasjonsstudie med 96.032 pasienter, og 14.888 av dem sto på hydroksyklorokin eller tilsvarende. Medisinene er testet ut på pasienter gjennom randomiserte kontrollerte studier på en rekke sykehus verden over, og i Norge har omkring 20 sykehus testet ut effekten av hydroksyklorokin siden mars.

Aukrust mener at man har kommet et langt skritt videre hvis oppsummeringen nå gir en entydig konklusjon om at hydroksyklorokin ikke virker.

Aukrust understreker at behandlingen av covid-19-pasienter ikke kan basere seg på rykter, men på konklusjoner fra store kontrollerte studier.

– Går hydroksyklorokin «ut av rekka», fortsetter man med remdesivir (medisin som brukes i behandling av ebola, journ.anm.), som også er en del av WHO-studien, og nye kandidatmedisiner vil rykke fram i køen og eventuelt bli testet ut i stor skala, sier han.

Ingen overhyppighet av hjertebivirkninger i Norge

I Norge har 128 pasienter vært med i studien. Det er blitt tatt EKG av pasientene, forklarer Aukrust.

Har det vært spesielle forhold, har ikke pasientene fått delta.

– Vi har faktisk ikke sett noen overhyppighet av hjertebivirkninger i hydroksyklorokin-gruppen blant de første 100 pasientene som ble inkludert, men når hydroksyklorokin blir gitt uten et kontrollert opplegg, er det fare for at man ikke fanger opp slike bivirkninger, sier han.

På en pressekonferanse mandag understreket WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus at bekymringen knyttes til medisinering av covid-19-pasienter og at hydroksyklorokin og klorokin fortsatt godtas i behandling av pasienter med malaria eller autoimmunsykdommer.

Trump-medisin

Tidligere i mai vakte det stor oppsikt da USAs president Donald Trump sa at han tar malariamedisinen hydroksyklorokin jevnlig i den tro at det skal beskytte mot å få covid-19. Det til tross for at både amerikanske helseeksperter og EU har advart mot medikamentene på grunn av de alvorlige bivirkningene.

Uttalelsene fra Trump og flere andre kjente personer har bidratt til mye omtale av legemidlene. Enkelte regjeringer har kjøpt opp store partier i håp om at de kan hjelpe mot koronaviruset.

Den siste tiden er det også registrert en økning i ulovlig innførsel av medikamentet til Norge.

(©NTB)