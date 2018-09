WikiLeaks-medarbeider meldt savnet i Bodø

Den nederlandske WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis er meldt savnet etter at han sist ble sett i Bodø 20. august.

– Det ble mottatt en savnetsak fra nederlandsk politi i helgen. Politiet i Bodø har startet innledende undersøkelser, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB.

Nyhetsbyrået AFP meldte søndag kveld at WikiLeaks på Twitter lørdag skrev at Kamphuis er meldt savnet av venner og kollegaer. Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

Kamphuis forlot hotellet han bodde på i Bodø 20. august. Han skulle ta tog til Trondheim, der han hadde flybillett videre to dager senere, skriver WikiLeaks på Twitter.

– Vi er helt i oppstarten med innledende undersøkelser. Det er noen spor vi sjekker ut, men vi har egentlig ingen teori per nå, sier Bech til NTB.

