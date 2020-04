Y-blokk-aksjonister fjernet av politiet i Oslo

Politiet har innbrakt flere aktivister som vil verne den såkalte Y-blokken i Oslo sentrum. Aktivistene lenket seg fast foran en bygning i regjeringskvartalet.

Demonstrasjonen startet rundt klokka 8 tirsdag, og i 12.30-tiden rykket politiet ut for å fjerne aksjonistene. De hadde da lenket seg fast foran inngangspartiet på bygningen R5, som huser flere departementer.

– De ble bortvist fra stedet, men fem av dem etterkom ikke dette og ble innbrakt av politiet. De hadde lenket seg fast nært inngangspartiet, så det var vanskelig for dem som gikk inn i bygningen å holde avstand. Vi ble nødt til å klippe en kjetting for å få dem løs, sier oppdragsleder Håkon Nilsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier at demonstrantene er tatt inn i arrest og at de vil bli anmeldt. Trolig kan de vente seg et forenklet forelegg. Sju av demonstrantene etterkom pålegget og gikk fra stedet etter at politiet kom.

Regjeringen har besluttet å rive Y-blokken, som ligger på andre siden av gaten fra der demonstrantene etter hvert samlet seg. Y-blokken inneholder flere murmalerier som Pablo Picasso og Carl Nesjar har laget sammen. Kunstverkene skal etter planen tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet.

En av dem som ble innbrakt var ifølge Aftenposten tidligere direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe.

– Dette dreier seg om både våre forgjengeres og våre etterfølgeres historie og om velferdssamfunnets oppbygging etter krigen. Dette er så viktig at det er verdt å lenke seg fast for, sier hun til avisen.

(©NTB)